ГП признала нежелательной деятельность четырех религиозных организаций Латвии и Украины

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России четырех организаций евангелистов из Латвии и Украины. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих неправительственных организаций: международное христианское движение "Новое поколение" (Латвийская Республика), Evangelisko kristiesu baznica Jauna Paaudze (Евангельская христианская церковь "Новое Поколение", Латвийская Республика), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління" (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение", Украина), Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління" (Духовное учебное заведение "Международный библейский колледж "Новое Поколение", Украина)", - сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Признание нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО) влечет за собой в том числе запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. "За осуществление деятельности на территории Российской Федерации этих организаций законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность", - напомнили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения эти организаций в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России.