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Партия "Зеленые" предложила владельцам бизнеса платить имуществом за экологический ущерб

Партия предлагает установить субсидиарную ответственность акционеров или учредителей при недостаточности средств предприятия для возмещения сумм экологического ущерба

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" предлагает ввести личную ответственность владельцев бизнеса за нанесенный ущерб природе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Сейчас закон позволяет владельцам предприятий уйти от ответственности за нанесенный природе ущерб. Если они будут нести ответственность персонально, в размере 10-20% в зависимости от ущерба, рисковать своими яхтами и дворцами, тогда будет мотивация модернизировать устаревшее оборудование и не допускать катастроф", - заявил председатель партии "Зеленые" Андрей Нагибин, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, партия предлагает установить субсидиарную ответственность акционеров или учредителей при недостаточности средств предприятия для возмещения сумм экологического ущерба. В настоящее время в российском праве субсидиарная ответственность акционеров установлена только в законодательстве о банкротстве. "Зеленые" требуют применять такой подход и в законодательстве об охране окружающей среды в части возмещения ущерба, причиненного природе.

"Акционеры предприятий будут возмещать ущерб в размере 10% от величины причиненного предприятием ущерба, или 20% в том случае, если акционеры одновременно являются высшими должностными лицами предприятия или имеют возможность давать обязательные к исполнению указания по экономической, организационной и хозяйственной деятельности", - предложили в партии.

Нагибин также привел примеры, когда олигархи, десятилетиями получающие сверхприбыль, бросают производство, а средства для обезвреживания изымаются из федерального бюджета. Так, накопленный ущерб от деятельности "Уфахимпром" в Башкирии оценивается в 25 млрд рублей, и ликвидировать его планируется за счет государства.

"В Иркутской области "Усольехимпром" создало настоящий очаг химического загрязнения, здесь накоплено только 25 цистерн ртути. Собственники выжали все соки из этой территории и бросили, даже не удосужившись законсервировать. В итоге с 2018 года в близлежащем городе Усолье-Сибирское действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ", - отметил Нагибин.

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РоссияРоссийская экологическая партия "Зеленые"
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