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Борисов заявил о готовности РФ поставлять оружие граничащим с Афганистаном странам ОДКБ

Как сообщил вице-премьер, поставки будут осуществляться на льготных условиях

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам с целью укрепления границ с Афганистаном. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021".

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"Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

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"Армия-2021"Смена власти в Афганистане
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