Секретарь Совбеза РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Афганистане, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата российского Совбеза.

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"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. "Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - добавили в СБ РФ.

В мае Патрушев и Салливан провели в Женеве российско-американские консультации по линии советов безопасности. Эта встреча, как отмечали в СБ РФ, стала одним из этапов подготовки саммита РФ - США, который состоялся в Швейцарии в июне.

Предыдущий телефонный разговор Патрушева и Салливана прошел 30 апреля. Среди основных тем тогда были состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.

До этого секретарь Совбеза РФ и помощник американского лидера по нацбезопасности общались по телефону в конце января, начале марта и середине апреля. В ходе тех переговоров они обсуждали, в частности, вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности.