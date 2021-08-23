Путин предложил королю Иордании обменяться мнениями по темам Сирии и Афганистана

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с королем Иордании Абдаллой II предложил обменяться мнениями по темам Сирии и Афганистана.

"Конечно, надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с вами совместно занимаемся на протяжении многих лет, - сказал российский лидер. - Это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся ситуация сейчас в Афганистане". Он заметил, что эти темы уже много лет остаются на повестке дня российско-иорданских переговоров.

Обращаясь к своему визави, Путин подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, отношения России и Иордании развиваются по всем направлениям. По его словам, это касается и политического диалога, и торгово-экономических связей. Президент обратил внимание на то, что действует межправительственная комиссия, которую возглавляет российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Мы работаем и в плане преодоления самой пандемии и ее последствий совместно", - сказал Путин.

В парке "Патриот" президент РФ и король Иордании ознакомились с образцами военной техники. В ходе беседы Путин пояснил, что эти вооружения поставляются и в российскую армию и идут на экспорт. Глава государства отметил, что прямой контакт с коллегами из вооруженных сил других стран сближает и повышает уровень доверия. "Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия, хотя это тоже важно для укрепления стабильности", - подчеркнул он.

С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и помощник президента Юрий Ушаков.