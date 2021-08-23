Пискарев назвал "Крымскую платформу" очередным актом информационной войны против РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Крымская платформа" представляет собой "очередной акт" антироссийской информационной войны. Такое мнение выразил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"По сути, мероприятие в Киеве - это лишь очередной акт информационной войны против нашей страны. После воссоединения Крыма с Россией через возможности подконтрольных НПО Западом реализуются долгосрочные проекты по так называемой "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма, укоренению в украинском обществе антироссийской идеологии, а также дискредитации политики России", - приводятся его слова в понедельник в Telegram-канале комиссии.

Пискарев заявил, что для выполнения этих целей задействуются ресурсы украинских НКО. "Делается это через финансирование проектов по фабрикации данных о якобы имеющихся в Крыму нарушениях прав и свобод граждан, в том числе крымских татар. Подобные тендеры, например, проводит посольство Великобритании в Киеве", - утверждает глава комиссии.

По убеждению Пискарева, на подобных "платформах" оглашаются профинансированные Западом фейки, которые затем используются для антироссийской пропаганды на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЕСПЧ с целью объявления новых санкций против Москвы.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны.