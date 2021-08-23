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Премьеры России и Белоруссии обсудили тематику углубления интеграции в Союзном государстве

Михаил Мишустин и Роман Головченко также затронули график предстоящих контактов по правительственной линии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого обсуждалась тематика углубления интеграции в Союзном государстве двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко <…> Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

В развитие состоявшихся в четверг в городе Чолпон-Ата российско-белорусских переговоров премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях, сообщает кабмин.

Также в ходе разговора они затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.

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Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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