Лавров и глава МИД Иордании на встрече обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади обсудили на встрече в понедельник обстановку в Сирии и двустороннее сотрудничество. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. При этом особое внимание было уделено складывающейся обстановке в Сирии и вокруг нее. Сергей Лавров и ас-Сафади подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, высказались в пользу скорейшего урегулирования кризиса на основе положений резолюции 2254 СБ ООН", - сообщили в дипведомстве.

Министры также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях с опорой на механизм межправительственной российско-иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Отмечается, что шестое заседание комиссии запланировано на четвертый квартал 2021 года.

Глава МИД Иордании сопровождал прибывшего с рабочим визитом в Москву короля Иордании Абдаллу II.