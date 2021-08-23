Путин обсудил с Лукашенко взаимодействие в рамках Союзного государства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор двух лидеров состоялся по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось ранее в понедельник.

"Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства", - сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждалась ситуация в Афганистане.

Там добавили, что лидеры условились о графике дальнейших контактов.

Ранее о разговоре Путина и Лукашенко сообщило белорусское агентство БелТА. По его информации, президенты обсудили также белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021", которые состоятся на территории двух стран с 10 по 16 сентября, и ситуацию на границах Белоруссии с НАТО, говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также о взаимодействии в области СМИ. Кроме того, по данным белорусского агентства, Путин и Лукашенко обсудили союзные программы, по которым "скоро будут приняты решения". Пресс-служба Кремля таких подробностей разговора не привела.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. Лидеры стран организации обсудили вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в этой стране.