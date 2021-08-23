Шапошников: акция "Миллион призов" не принуждает к голосованию и не является "подкупом"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акция "Миллион призов" для участников онлайн-голосования в Москве не содержит в себе принуждения или агитации к голосованию на выборах и ее неправомерно называть "подкупом". Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее в Telegram-канале пресс-службы партии "Яблоко" сообщалось, что партия просит прокуратуру провести проверку лотереи "Миллион призов - #ВыбираемВместе", которую правительство Москвы проводит для участия москвичей в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. По мнению партии, действия столичного правительства незаконны и нарушают принципы свободы и добровольности участия в выборах, говорится в жалобе.

"Называть акцию "подкупом" неправомочно, и на это есть несколько оснований. Именно за самим избирателем остается свободное право выбора: участвовать или не участвовать в голосовании. Акция не содержит в себе цели принуждения к участию или неучастию в выборах, а также признаков предвыборной агитации. Отмечу, что, в соответствии с положениями федеральных законов о выборах, а также судебной практикой, подкуп избирателей возможен только при проведении предвыборной агитации. Если нет агитации, то не может быть и подкупа", - сказал Шапошников.

Он также уточнил, что при решении вопроса о наличии или отсутствии подкупа избирателей кроме факта передачи или обещания определенных благ необходимо доказать наличие агитационных действий в пользу какого-либо кандидата или какого-либо списка кандидатов.

"Уверен, что акция "Миллион призов" способствует повышению активности избирателей на выборах, а, следовательно, легитимности избираемых депутатов. При этом некоторые политические силы сегодня пытаются "хайпить" на этой теме и вводить в заблуждение москвичей", - заключил Шапошников.

Об акции

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила столичным властям провести программу "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17-19 сентября. К уже традиционным партнерам программы "Миллион призов" выразили желание присоединиться представители строительной и автомобильной отраслей, предоставив для розыгрыша квартиры и легковые автомобили. Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.

Программа "Миллион призов" впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества, сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа "#ПобедимCOVIDВместе", в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.

Условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих на выборах в Москве онлайн опубликованы на портале ag-vmeste.ru. "Как стать участником? Записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября; принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября; дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября); следить за розыгрышем на телеканале "Москва 24" или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru. Стать победителем и получить призовые баллы или один из суперпризов", - поясняется на главной странице сайта.

О выборах

В этом году в Москве помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.