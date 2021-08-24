"Единая Россия" на втором этапе съезда утвердит программу к выборам в Госдуму

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет во вторник второй этап своего предвыборного съезда, на котором утвердит программу партии к сентябрьским выборам в Госдуму.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на съезде выступит президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 19 июня принимал участие в первом этапе съезда, участники которого утвердили списки кандидатов партии по единому избирательному округу и одномандатным округам, а также открыли сбор предложений в предвыборную программу. В своем выступлении Путин выдвинул ряд инициатив в области образования, здравоохранения, развития инфраструктуры. Он призвал партию составить "по-настоящему народную программу", напомнив, что победа на выборах не может быть для единороссов самоцелью, приоритетом для них является работа в интересах страны и ее народа. Президент также предложил включить в общефедеральную часть избирательного списка партии министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководителя образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Как и в июне, съезд пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Ожидается, что в общей сложности на съезд приедут около 400 делегатов.

Народная программа

Российское законодательство обязывает партии, выдвинувшие кандидатов, не позднее чем за 20 дней до голосования опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, разместить ее в интернете и предоставить копию этой публикации и ссылку на онлайн-версию в ЦИК РФ. На выборах 2016 года программа была утверждена единороссами на предвыборном съезде одновременно со списками кандидатов.

Поскольку в этом году программа формируется на основе инициатив, получаемых от граждан, и ее будущие пункты обсуждаются на разных партийных площадках, в "Единой России" программу называют народной.

Партия начала обсуждать подготовку этого документа задолго до старта избирательной кампании.

Еще в сентябре прошлого года председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил сформировать комиссию по выработке программы единороссов к выборам в Госдуму. По его мнению, программа, заявленная перед прошлыми думскими выборами в 2016 году, "в значительной степени реализована, но есть вопросы, над которыми нужно еще работать будет в дальнейшем".

На предыдущие выборы "Единая Россия" шла с программой "Успех каждого - успех России", ее лейтмотивы были выражены в ключевых предвыборных лозунгах единороссов: "Слышать голос каждого - наша обязанность! Действовать в интересах людей - наша работа! Создать и защитить будущее России - наша цель!".

По словам Медведева, основу новой программы должны составить "наказы граждан", предложения самих единороссов к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов граждан, мероприятия обновленных национальных проектов, реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан.

Для сбора предложений от граждан партией в середине июля был запущен специальный сайт np.er.ru. Принять участие в формировании программы через сайт можно двумя способами: проголосовать в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму. По данным на 22 августа, свои инициативы через сайт направили почти 1 млн 650 тыс. человек, было заполнено более 3 млн анкет, в которых респонденты изложили свое видение решения вопросов в разных сферах жизни. По информации пресс-службы "Единой России", наибольшую активность в онлайн-анкетировании продемонстрировали жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Брянской и Оренбургской областей.

Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или депутата.

Тематические блоки предложений для программного документа обсуждались на нескольких стратегических сессиях на площадке партии, они были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения. Также дискуссии с привлечением экспертов из различных сфер, лидеров общественного мнения, гражданских активистов были организованы в регионах на базе штабов общественной поддержки "Единой России".

Как пояснил ранее замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, партия получает "большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач, аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы "Единой России" и будут приняты на съезде партии".

Инициативы россиян

По данным пресс-службы "Единой России", больше всего инициатив граждан поступило по темам здравоохранения, образования, экономики, культуры, экологии и городской среды, жизни на селе.

Так, сообщили в партии, "в сфере здравоохранения в первую очередь жители городов и сел предлагают повысить качество и доступность медицинских услуг - для этого надо оснастить поликлиники и больницы современным лечебным и диагностическим оборудованием, а также увеличить количество специалистов в медучреждениях".

В сфере образования респонденты предлагают привлекать "квалифицированные педагогические кадры, в том числе за счет повышения оплаты труда и снижения бюрократической нагрузки, самих же учителей [предлагают] освободить от заполнения большого количества отчетов, повысить долю базового оклада в зарплате и ввести дополнительные льготы", сообщили в "Единой России".

Еще одно популярное направление для откликов россиян - раздел о повышении уровня жизни. В частности, по информации пресс-службы, "респонденты предлагают предоставлять многодетным семьям бесплатное или льготное жилье, ввести дополнительные выплаты (или увеличить уже действующие) семьям с детьми, трудоустраивать молодых матерей по гибкому графику работы <... > для молодых семей предлагается ввести льготную ипотеку, а талантливой молодежи выдавать гранты и субсидии на обучение". Большое количество предложений касалось улучшения условий жизни пенсионеров, для этого предлагается повысить качество медицинского и социального обслуживания, а также ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, сделав при этом бесплатной выдачу лекарств первой необходимости.

В воскресенье, в преддверии съезда президент РФ провел встречу с представителями "Единой России" и ее общефедеральной пятеркой, где обсудил предложения, поступающие в "народную программу", и инициативы кандидатов партии, касающиеся обороны, поддержки соотечественников за рубежом, развития образования и медицины, волонтерского движения. Путин анонсировал несколько важных социальных мер, в том числе единовременные выплаты военнослужащим по 15 тыс. рублей и пенсионерам по 10 тыс. Подводя итоги встречи, глава государства заявил, что для того, чтобы надежда на лучшее будущее была реализована, нужно, чтобы "будущий состав Госдумы, ее ядро, "Единая Россия" эффективно работали".

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября. Для участия в них списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Половина из 450 депутатских мандатов будет распределяться по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам.