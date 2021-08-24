Россотрудничество готово предоставить свой центр в Кабуле российским журналистам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россотрудничество готово предоставить помещения своего центра в Кабуле для размещения российских журналистов, направляющихся для работы в Афганистан. Об этом сообщил во вторник журналистам в Красноярске глава ведомства Евгений Примаков.

"Мы ждем несколько групп российских журналистов, которые сейчас направляются в Афганистан, мы готовы предоставить наши помещения, чтобы они могли бы там разместиться", - сказал Примаков.

По его словам, центр Россотрудничества официально открыт не был, "но, тем не менее, он работал". Примаков сообщил, что в августе сотрудники центра были переведены в российское посольство, а местные служащие отправлены по домам.

Ранее президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Пятнадцатого августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.