Захарова посоветовала Зеленскому не позориться с мероприятиями в честь чужих городов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициированный киевскими властями форум "Крымская платформа", посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями, названными в честь чужих населенных пунктов, а проводить их в одноименных городах своей страны.

"По-братски один совет президенту [Зеленскому]: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - отметила она.

"Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина? Лучше развивайте мероприятия в городах Украины с одноименными названиями, например в Одессе или Харькове. Хотя теперь тоже не очень звучит - их же основали не коренные, как выясняется", - добавила Захарова.

Официальный представитель дипведомства напомнила, что накануне форума "Крымской платформы" был также принят закон "о коренных народах Украины", который, по словам Захаровой, является "одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу". "Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами "защитой коренных народов Украины", - подчеркнула дипломат. - Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате принимают участие представители чуть более 40 стран и международных организаций.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".