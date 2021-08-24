В СБ заявили, что Россия выступает против недобросовестной конкуренции на рынке технологий

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Россия является противником недобросовестной конкуренции в сфере передовых технологий, не поддерживает ограничение доступа к ним. Об этом заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, выступая на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Россия выступает против недобросовестной конкуренции, создания неравных условий для доступа к передовым технологиям и ограничения их продвижения на рынках других стран", - сказал он. В качестве примера Храмов привел ситуацию в сфере искусственного интеллекта.

Замсекретаря СБ РФ считает, что для России стратегически важна "консолидация усилий всех заинтересованных государственных органов и коммерческих организаций" по ряду направлений. Среди них - внедрение российских технологических решений в международные стандарты и другие документы, регулирующие сферу разработки искусственного интеллекта, продвижение на мировых рынках отечественных разработчиков технологий и продуктов искусственного интеллекта, обеспечение государственной поддержки процессу подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

"Решение этих задач в текущий период и на перспективу является необходимым условием защиты интересов национальной безопасности и цифрового суверенитета Российской Федерации", - заключил он.