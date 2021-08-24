Захарова посоветовала НАТО решить собственные проблемы, прежде чем думать о спасении мира

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану, посоветовала Североатлантическому альянсу сначала решить собственные проблемы, а потом уже планировать спасение вселенной.

"План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Но при этом, по его словам, НАТО не владеет информацией, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана. "Похоже на комический монолог из "Полицейской академии", - подчеркнула в этой связи Захарова.

Как отметила дипломат, эти высказывания свидетельствуют о том, что альянс потерял ориентацию в пространстве, однако по-прежнему претендует быть одной из главных сил обеспечения международной безопасности. "НАТО - унесенный ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. Это как сломанными инструментами пытаться делать микрохирургическую операцию - лучше не начинать", - добавила Захарова.