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Смена власти в Афганистане
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Песков сообщил, что семьи российских дипломатов заранее вывезли из Афганистана

По словам пресс-секретаря президента, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяли власть в Кабуле. Об этом во вторник журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме.

"Имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей - женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", - сказал представитель Кремля.

Теги
АфганистанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСмена власти в Афганистане
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