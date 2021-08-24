Песков сообщил, что семьи российских дипломатов заранее вывезли из Афганистана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяли власть в Кабуле. Об этом во вторник журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме.

"Имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей - женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", - сказал представитель Кремля.