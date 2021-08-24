Путин обсудит с Мутко деятельность ДОМ.РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с гендиректором госкомпании ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня в Кремле Путин примет руководителя АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко. [Это] важный институт развития, важная корпорация. Мутко доложит президенту о деятельности "ДОМ.РФ", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, утром у президента уже состоялся международный телефонный разговор. Кроме того, у Путина на вторник запланировано несколько мероприятий непубличного характера.

Вечером глава государства выступит на втором этапе съезда партии "Единая Россия", который пройдет в "Экспоцентре". "Выступление Путина достаточно объемное, весьма и весьма содержательное", - подчеркнул Песков.

Президент во вторник также подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей.