Песков заявил, что Путин не имеет возможности следить за предвыборными дебатами партий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не имеет возможности следить за предвыборными дебатами партий, избирающихся в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, СМИ освещают эти дебаты, и сообщения об этих дебатах включаются в дайджесты для президента. Но следит ли президент онлайн? К сожалению, он не имеет такой возможности в связи с рабочим графиком", - сказал Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать одну из тем дебатов - сменяемость власти в стране, - Песков отметил, что в этой теме "совершено не важна позиция Кремля". "У нас есть конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, парламент, вопрос волеизъявления людей", - добавил он.

24 августа стартовали предвыборные телевизионные дебаты партий, избирающихся в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.