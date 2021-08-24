Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре во вторник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе за поставку и производство в Индии российских вакцин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры России и Индии затронули ряд вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений "особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере". В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Моди также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Российская вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля в рамках процедуры ускоренной регистрации. Мощности индийских производителей в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) позволят выпускать более 850 млн доз вакцины в Индии ежегодно. Вакцинация населения страны началась в мае.