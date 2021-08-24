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Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

Стороны обсудили пандемию, поставки в Индию российских вакцин и ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре во вторник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе за поставку и производство в Индии российских вакцин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры России и Индии затронули ряд вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений "особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере". В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Моди также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Российская вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля в рамках процедуры ускоренной регистрации. Мощности индийских производителей в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) позволят выпускать более 850 млн доз вакцины в Индии ежегодно. Вакцинация населения страны началась в мае.

Ситуация в Афганистане

Путин также обсудил с Моди ситуацию в Афганистане. "При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора лидеров было "условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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