Петербургский ТИК после повторной перепроверки подписей отказал Булановой в регистрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Петербургская территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 17 после повторной перепроверки подписей кандидата в депутаты законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7 Татьяны Булановой приняла решение об отказе в регистрации, признанное ранее количество недействительных подписей с 18% сократилось до 12%, однако и этого оказалось недостаточно. Об этом ТАСС после заседания сообщил юрист регионального отделения партии "Родина" в Санкт-Петербурге Алексей Киселев.

"В настоящее время было принято решение об отказе в регистрации кандидата в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Булановой Татьяне Ивановне. Подписи действительно пересчитали, 70 подписей оказались действительными, хотя ранее говорилось, что там были найдены подписи умерших людей, сейчас было доказано, что умерших людей там нет. Однако ТИК по-прежнему считает, что необходимого количества подписей не хватает, чтобы зарегистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты", - сказал он.

По словам юриста совместно с руководством будет принято решение о дальнейших действиях.

20 августа городской избирком обязал территориальную избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации Татьяны Булановой кандидатом в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 не позднее, чем через 5 дней со дня принятия настоящего решения.

Ранее ТИК № 17 утвердила решение об отказе Булановой в регистрации кандидатом в депутаты заксобрания. Как отмечала на заседании председатель рабочей группы по проверке подписных листов Александра Виноградова, среди предоставленных на проверку 1,2 тыс. подписей было выявлено 234 недостоверных (18,4%).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.