{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Оренбургский облизбирком обеспечит военным возможность проголосовать во время учений ШОС

Участковая избирательная комиссия получит от командира воинской части список военнослужащих, на его основе составят дополнительную книгу избирателей и организуют для них голосование по дополнительной форме
Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева Алёна Гниденко/ТАСС
Описание
Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева
© Алёна Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие, задействованные в совместных антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия - 2021" стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые пройдут в сентябре в Оренбургской области, смогут проголосовать, находясь на полигоне в степи. Об этом сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева.

"Отдельная категория [избирателей] - это военнослужащие. <...> В этом году у нас проходят военные учения. <...> Например, на Донгузском полигоне у нас будет сосредоточено около 3 тыс. военнослужащих. Учения будут проходить в том числе в дни проведения выборов, соответственно, нам надо обеспечить голосование этих военнослужащих", - сказала она.

Как объяснила Ивлева, участковая избирательная комиссия получит от командира воинской части список военнослужащих, на его основе составят дополнительную книгу избирателей и организуют для них голосование по дополнительной форме. "Дополнительная форма голосования у нас реализуется в соответствии с постановлением ЦИК России только два дня - 17 и 18 [сентября]", - добавила она.

Дополнительная форма голосования предполагает голосование, когда бригада представителей участковых избирательных комиссий выезжает к жителям населенных пунктов, где нет помещений для голосования и регулярного транспортного сообщения с более крупными населенными пунктами. На учениях запланирован выезд на полигон, где "вообще ничего нет, только палатки для военнослужащих, это поле".

Всего в Оренбургской области реализовывать дополнительную форму голосования будут 296 участковых избирательных комиссий из 1 683. "То есть здесь не требуется заявление от избирателя, чтобы к ним приехали", - уточнила председатель облизбиркома. По словам Ивлевой, в Оренбургской области больше 300 населенных пунктов без помещений для голосования, как правило, это небольшие деревни, всего в них проживает около 24 тыс. избирателей.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия - 2021" пройдут в сентябре на территории ЦВО на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Во время учений военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств - членов ШОС.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияОренбургская область
Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН
Ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров
Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН
Читать полностью