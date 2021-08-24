Оренбургский облизбирком обеспечит военным возможность проголосовать во время учений ШОС

ОРЕНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие, задействованные в совместных антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия - 2021" стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые пройдут в сентябре в Оренбургской области, смогут проголосовать, находясь на полигоне в степи. Об этом сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева.

"Отдельная категория [избирателей] - это военнослужащие. <...> В этом году у нас проходят военные учения. <...> Например, на Донгузском полигоне у нас будет сосредоточено около 3 тыс. военнослужащих. Учения будут проходить в том числе в дни проведения выборов, соответственно, нам надо обеспечить голосование этих военнослужащих", - сказала она.

Как объяснила Ивлева, участковая избирательная комиссия получит от командира воинской части список военнослужащих, на его основе составят дополнительную книгу избирателей и организуют для них голосование по дополнительной форме. "Дополнительная форма голосования у нас реализуется в соответствии с постановлением ЦИК России только два дня - 17 и 18 [сентября]", - добавила она.

Дополнительная форма голосования предполагает голосование, когда бригада представителей участковых избирательных комиссий выезжает к жителям населенных пунктов, где нет помещений для голосования и регулярного транспортного сообщения с более крупными населенными пунктами. На учениях запланирован выезд на полигон, где "вообще ничего нет, только палатки для военнослужащих, это поле".

Всего в Оренбургской области реализовывать дополнительную форму голосования будут 296 участковых избирательных комиссий из 1 683. "То есть здесь не требуется заявление от избирателя, чтобы к ним приехали", - уточнила председатель облизбиркома. По словам Ивлевой, в Оренбургской области больше 300 населенных пунктов без помещений для голосования, как правило, это небольшие деревни, всего в них проживает около 24 тыс. избирателей.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия - 2021" пройдут в сентябре на территории ЦВО на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Во время учений военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств - членов ШОС.