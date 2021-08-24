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Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН

Ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.

Также в состав делегации вошли заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.

МИД России должен утвердить состав советников и экспертов делегации, а также необходимого технического персонала.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября 2021 года в штаб квартире организации в Нью-Йорке.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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