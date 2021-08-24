Лавров назвал "Крымскую платформу" пустой и не имеющей перспектив затеей

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Инициированный киевскими властями форум "Крымская платформа" стал результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и не имеет никаких перспектив. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о высказываниях венгерского руководства по теме Крыма, российский министр подчеркнул, что Москва выстраивает отношения с Будапештом "на основе реальной политики" и на переговорах стороны "занимались ровно этим".

"Конечно, ["Крымская платформа"] это русофобская акция, искусственно созданная, - продолжил Лавров. - И будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, этим проявлениям потакают и лидеры западного мира".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате принимают участие представители чуть более 40 стран и международных организаций.