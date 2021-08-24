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Смена власти в Афганистане
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Лавров прокомментировал слова Борреля о том, что Афганистан "нельзя отдавать России и КНР"

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вызывают сожаление, заявил глава МИД России

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане, вызывает сожаление. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А этот менталитет "нельзя отдавать Афганистан России и Китаю" - это из той же серии рассуждений "или-или": пускай страны выбирают: либо они с Западом, либо с Россией и Китаем. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Евросоюза", - отметил он.

Боррель, выступая в четверг на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияКитайБоррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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