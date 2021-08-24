Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Западом людей из Афганистана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с эвакуацией Западом граждан из Афганистана характеризуется как хаос, успеть завершить вывоз людей до 31 августа будет сложно, учитывая обстановку в аэропорту Кабула. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24" .

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"До 31-го числа, судя по той обстановке, которая царит в аэропорту Кабула, это [завершить эвакуацию из Афганистана] будет довольно сложно, - сказал он. - С одной стороны, американцы обращаются к талибам, говорят: обеспечьте людям безопасный проход на территорию аэропорта. А когда идет толпа, они сами же начинают стрелять вроде бы как в воздух, отпугивая этих людей от территории аэропорта. Так что хаос - это слово, которое лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию".

Чижов обратил внимание, что в Афганистане находится около 400 местных граждан, которые были сотрудниками гражданской миссии ЕС в этой стране, эвакуировать пока удалось лишь около 150. "Причем эвакуировать только благодаря тому, что удалось уговорить правительство Испании принять соответствующий самолет <...> За этим [стоят] врожденные проблемы ЕС", - добавил он. Еврокомиссия не может сделать им визы, поскольку выдача разрешений на въезд находится в компетенции каждой из стран - членов Евросоюза, отметил постпред РФ.

Позиция ЕС по мигрантам

По словам дипломата, единой политики в отношении мигрантов у стран Евросоюза на данный момент нет.

"Отношения правительств стран - членов ЕС к самой миграционной проблеме не сочетаются. Напомню фразу [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, сказанную в 2015 году, когда и пошла небывалая волна мигрантов: "Мы будем рады всем, мы примем всех". А сейчас не то, чтобы не всех, а вообще никого не собирается принимать целый ряд стран ЕС", - сказал он.

По словам Чижова, к таким странам относятся в первую очередь страны Прибалтики, а также Венгрия и Польша. "Это, естественно, страны, относящиеся к иностранцам с большим подозрением, такие как страны Прибалтики, та же Польша и Венгрия, - указал он. - К ним присоединяются Австрия, которая сказала, что они и так уже приняли десятки тысяч мигрантов из Афганистана и больше не собираются принимать не единого, а также Словения, премьер-министр которой фактически вступил в спор с руководством Еврокомиссии на эту же тему".