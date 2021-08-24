Патрушев: Россия приложит все усилия для защиты системы международных отношений

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. События в Афганистане показали нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием. Речь идет прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", - заявил Патрушев.

Секретарь СБ РФ констатировал, что на фоне пандемии коронавируса негативные тенденции в международных отношениях усилились. По его оценке, конфликтный потенциал растет, развитие мировой экономики замедляется, появляются все новые угрозы глобальной стабильности.

"Во многом подобная ситуация напоминает эпоху холодной войны. Запад борется за сохранение своего мирового доминирования, игнорируя объективный запрос международного сообщества на коллективные действия по противодействию общим угрозам и вызовам", - отметил Патрушев.

При этом, указал он, западные страны пытаются не только сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование, но и присвоить себе статус морального арбитра.

Россия приложит все усилия для защиты послевоенной системы международных отношений, добавил Патрушев.