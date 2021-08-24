Патрушев считает, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) демонстрируют убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, взаимного уважения и неприятия вмешательства во внутренние дела независимых государств. Об этом во вторник заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи в режиме видеоконференции высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки", - заявил он.

По словам Патрушева, страны БРИКС "объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков".

"Это делает взаимодействие в формате "пятерки" притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние", - уверен Патрушев.

Секретарь СБ РФ предложил коллегам по БРИКС "предметно и в доверительном ключе обсудить глобальные проблемы современности". "Уверен, что "пятерка" имеет все возможности внести свой весомый вклад в их решение. Единый голос БРИКС здесь востребован как никогда", - заявил он.

Патрушев также подчеркнул, что Россия поддерживает приоритеты индийского председательства в "пятерке", проходящего под девизом "15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса". "Ценим настрой индийской стороны на активизацию диалога по всем ключевым направлениям пятистороннего взаимодействия", - добавил секретарь российского Совбеза.

"Обсуждены вызовы и угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности на современном этапе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБ РФ, рассмотрены перспективы активизации взаимодействия правоохранительных органов государств БРИКС, вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере здравоохранения.

"Подробно подняты темы противодействия терроризму и обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - добавили в аппарате СБ РФ.