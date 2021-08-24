Лавров: США пытаются навязать другим государствам сотрудничавших с ними афганцев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти США стремятся убедить другие страны принять к себе сотрудничавших с НАТО граждан Афганистана "на пару-тройку месяцев" из-за необходимости за это время оформить им американские визы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"То же самое касается и настойчивых упрямых действий Вашингтона в стремлении убедить ряд стран Центральной Азии и других регионов принять афганских граждан, которые сотрудничали с американцами и со странами НАТО. Причем говорят, что это на пару-тройку месяцев, а потом мы их заберем к себе, нам нужно время, чтобы оформить им визы", - сказал он.

Министр указал, что граждане Афганистана, о которых идет речь в данном случае, сотрудничали с американцами многие годы и неясно, зачем Вашингтону нужны еще два месяца для выдачи им разрешений на въезд в страну.

"А во-вторых, если у вас, у американцев, такие порядки, что вам нужно два-три месяца для оформления визы, то почему вы не уважаете интересы тех стран, кому пытаетесь сбагрить вот этих вот афганцев, сотрудничавших с вами? Получается, что эти страны совершенно не должны заниматься проверкой этих граждан, и им, по мнению американцев, не требуется время, чтобы удовлетворить эти запросы", - добавил он.

"С какой стороны ни посмотри, это не отвечает стабильности тех стран, куда американцы пытаются проникнуть со своими пожеланиями. В любом случае, окончательное решение будут принимать соответствующие государства", - резюмировал глава российского МИД.