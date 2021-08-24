Постпред РФ в Женеве призвал мировое сообщество помочь Афганистану достичь примирения

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Международное сообщество должно помочь Афганистану достичь примирения, и ключевую роль в этом призваны играть расширенная "тройка" (Россия, США, Китай, Пакистан) и московский формат. Об этом заявил во вторник на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в Афганистане, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Выступаем за налаживание афганского общенационального диалога, который позволит сформировать представительное правительство", - отметил глава российской дипмиссии, подчеркнув, что в Москве "заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании в Афганистане, последующей стабилизации в стране и ее постконфликтном восстановлении".

"Исходим из того, что международное сообщество обязано помочь Афганистану достичь национального примирения. Ключевую роль в этом призваны играть расширенная "тройка" (Россия, США, Китай. Пакистан) и московский формат, которые уже зарекомендовали себя в качестве наиболее эффективных механизмов внешней поддержки афганского урегулирования", - констатировал Гатилов. Дипломат отметил, что Россию по-прежнему беспокоит сохраняющаяся в Афганистане "острота террористической угрозы и связанной с ней наркопроблемы". Он призвал "все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем".

31-я спецсессия СПЧ созвана по просьбе Пакистана как координатора Организации исламского сотрудничества, а также Афганистана в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". В опубликованном накануне заседания проекте резолюции ко всем сторонам конфликта обращен "настоятельный призыв" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и прекратить насилие. В документе речь идет также о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану, подчеркнута "необходимость транспарентного и быстрого расследования сообщений" о нарушениях прав человека и привлечения виновных к ответственности.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.