Захарова заявила, что Москва не видит возможности участвовать в "Крымской платформе"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва не видит для себя возможности участвовать в форуме "Крымская платформа" из-за его циничной антироссийской направленности. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - отметила она.

Посягательство на целостность

Захарова отметила, что Россия вынуждена рассматривать участие отдельных стран и международных организаций во встрече "Крымской платформы" в качестве посягательства на свою территориальную целостность.

Она назвала украинскую инициативу популизмом и "оторванным от реальности политическим спектаклем", который нацелен на "сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве". "Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - подчеркнула она.

Захарова указала, что в итоговой декларации встречи участников "Крымской платформы", которая прошла в Киеве 23 августа, содержится призыв к России "приобщаться" к этой инициативе. Москва не видит для себя возможности участвовать в "Крымской платформе" из-за ее "циничной антироссийской направленности". Вместо этого российская сторона приглашает иностранных партнеров в Крым для участия в подлинно крымских платформах по разным направлениям развития полуострова.

"Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации был окончательно закрыт в марте 2014 года по итогам референдума жителей полуострова. Это решение позволило крымчанам "сохранить верность своей истории, свою русскую культуру, право говорить на родном языке, включая украинский и крымско-татарский, и при этом избежать карательной операции и гражданской войны, которая была позднее развязана киевским режимом в Донбассе, а также фашистских зверств, которым подверглись жители Одессы в мае 2014 года", - заключила Захарова.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны.