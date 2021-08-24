Комиссия по программе партии "Единая Россия" продолжит работу после выборов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Комиссия по выработке программы партии "Единая Россия" к выборам в Госдуму продолжит работу в течение следующего созыва палаты, в документ будут вноситься изменения с учетом предложений, поступивших от граждан. Об этом заявил журналистам во вторник первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Все предложения, которые поступили - их больше миллиона - полностью переварить и оценить невозможно, это понятно. И поэтому мы договорились о том, что программная комиссия продолжит свою работу в течение этих пяти лет. Программа - это живой документ, в него будут вноситься изменения, в том числе по анализу тех предложений и замечаний, которые высказали граждане", - отметил Исаев.

Он подчеркнул, что партия всегда отличается тем, что формирует свою программу с учетом интересов и предложений граждан. "Но, пожалуй, в этот раз это что-то особенное - нам поступили сотни тысяч, миллион с лишним предложений", - подчеркнул Исаев. Он напомнил, что в рамках формирования программы прошли отраслевые и региональные форумы. "Очень важно, что в этот раз наша программа будет содержать в каждом регионе свой региональный раздел - это то, что жители сформировали в качестве плана развития своей территории, своей республики, области, края. Но при этом это будет часть общефедеральной программы. Значит, партия в целом будет нести ответственность за реализацию в том числе регионального раздела", - подчеркнул Исаев.

"Единая Россия" во вторник проводит второй этап своего предвыборного съезда, на котором утвердит программу партии к сентябрьским выборам в Госдуму. Поскольку в этом году программа формируется на основе инициатив, получаемых от граждан, и ее будущие пункты обсуждаются на разных партийных площадках, в "Единой России" программу называют народной.

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.