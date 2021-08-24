Путин назвал заботу о пенсионерах одной из приоритетных задач программы "Единой России"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетных задач "Единой России" заботу о пенсионерах и помощь им, в том числе на дому.

"Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач - это забота о людях старшего поколения, пенсионерах. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" должна действовать на местах по этому направлению буквально в ежеденевном режиме", - сказал глава государства, выступая во вторник на втором этапе съезда партии.

Он отметил, что именно пенсионеры в пандемию больше всего времени провели в домашних условиях, у них было много незапланированных расходов - на лекарства, средства защиты, другие непредвиденные траты.

"Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели - здесь тоже ничего неожиданного нет, но мы это с вами должны учитывать в нашей практической, реальной ежедневной работе", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что выплата в размере 10 тыс. рублей будет проведена всем пенсионерам - и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств.

"Добиться заявленных планов"

Партия "Единая Россия" берет на себя моральное обязательство добиться заявленных планов, до сих пор у единороссов это получалось, добавил глава государства.

"Единая Россия" берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность. Еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело написать что-то важное, правильное, красиво написать, а другое дело - исполнить. До сих пор у "Единой России" получалось", - сказал Путин.

Президент напомнил, что первый этап съезда партии прошел в июне, после этого представители партии активно работали в регионах, в муниципалитетах, на местах, общались, говорили с избирателями. "Мы с вами знаем, насколько важен такой прямой, заинтересованный диалог. Только так можно услышать людей, понять их проблемы, заботы и включить, соответственно, предложения, инициативы граждан в предвыборную программу партии. Считаю, что у вас это в целом получилось", - добавил глава государства.

Программа партии

Президент отметил, что жители практически всех регионов страны стали "настоящими соавторами партийной программы "Единой России", и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной". В ходе второго этапа съезда партии планируется принять программу.

"Понимаю, и мы с вами знаем, что на правящей политической силе всегда лежит ответственность за все, за все проблемы страны. И всегда это перекладывается на ваши плечи. Но вы вели себя до сих пор ответственно, и программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить", - считает глава государства.

По его словам, новые инициативы прозвучали в том числе 22 августа в ходе встречи с представителями партии.

"По целому ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения. Я сегодня на них остановлюсь, вспомню то, о чем мы позавчера с коллегами говорили, и некоторые предложения дополнительно хочу внести", - сказал Путин. Он добавил, что планирует "отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого, стабильного развития страны, для ее суверенитета, для безопасности граждан".

Долг "Единой России"

Президент заявил, что надежная защита суверенитета России, а также объединение общества для достижения созидательных целей - долг партии "Единая Россия".

"Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Это, прежде всего, сбережение народа России, создание возможности для самореализации и развития каждого человека для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг - надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед", - сказал глава государства, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

Президент пожелал участникам съезда партии удачи, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу "ради благополучия наших граждан, ради процветания нашей любимой Родины".