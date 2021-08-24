Путин заявил, что Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане

Он отметил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. "У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки", - сказал Путин, выступая во вторник на втором этапе съезда "Единой России".

Президент подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не будет втягивать свои вооруженные силы в "конфликт всех против всех" в этой стране.

"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ, - сказал глава государства во вторник на съезде партии "Единая Россия". - Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит".

Эскалация в сопредельных странах

По словам президента, террористические группировки могут воспользоваться хаосом, оставленным западными странами в Афганистане, чтобы начать прямую эскалацию в сопредельных странах.

"Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", - констатировал российский лидер.

"Это все угрозы для нас, они абсолютно реальны", - указал он.

По его словам, в этой ситуации общество и граждане должны быть еще более сплоченными. "Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан", - подчеркнул глава государства.

Защита от терроризма

Россия располагает эффективными возможностями для защиты своих граждан от угрозы международного терроризма, добавил глава государства.