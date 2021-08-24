Путин заявил, что Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.
Он отметил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. "У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки", - сказал Путин, выступая во вторник на втором этапе съезда "Единой России".
Президент подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не будет втягивать свои вооруженные силы в "конфликт всех против всех" в этой стране.
"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ, - сказал глава государства во вторник на съезде партии "Единая Россия". - Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит".
Эскалация в сопредельных странах
По словам президента, террористические группировки могут воспользоваться хаосом, оставленным западными странами в Афганистане, чтобы начать прямую эскалацию в сопредельных странах.
"Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", - констатировал российский лидер.
"Это все угрозы для нас, они абсолютно реальны", - указал он.
По его словам, в этой ситуации общество и граждане должны быть еще более сплоченными. "Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан", - подчеркнул глава государства.
Защита от терроризма
Россия располагает эффективными возможностями для защиты своих граждан от угрозы международного терроризма, добавил глава государства.
"У нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность. Прежде всего, надежно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма. К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться", - сказал он.
"Кому-то может показаться, что подобные угрозы уже миновали, да и вообще они были давно и не у нас. Напомню, это было совсем не так давно и именно у нас. На Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. Если бы мы не разгромили их, не дали бы сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - продолжил президент.
По словам Путина, Россия стала практически единственной страной, разгромившей крупные террористические формирования, ликвидировавшей бандподполье. "Огромное спасибо тем ребятам, которые [это] сделали, в том числе часто ценой собственной жизни", - заключил он.