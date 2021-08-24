Медведев считает, что "Единая Россия" должна выиграть на выборах в Госдуму безоговорочно

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" должна выиграть на парламентских выборах безоговорочно, не оставляя конкурентам шансов. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник, выступая на втором этапе съезда партии.

"Мы обязаны выиграть [на предстоящих парламентских выборах] честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов. Но победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких и достойных кандидатов, у нас их достаточно. Успех во многом - это конкретная предвыборная программа, близкая и понятная гражданам", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что программа партии в полной мере должна отражать видение развития страны. "Это не только требование закона, но и, как абсолютно точно сказал сейчас [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], это обязательство крупнейшей политической силы перед избирателями. Так мы и должны рассматривать нашу программу", - подчеркнул Медведев.

"Народная программа"

Он сообщил, что предложения в программу "Единой России" оставили более 2 млн человек. "Партия развернула технологическую сеть сбора инициатив от граждан, свои предложения оставили более 2 миллионов человек. Практически больше половины - в электронной форме, что, естественно, в сегодняшней ситуации удобно", - сказал он.

Медведев предложил актуализировать партийную программу "Единой России" в период всего срока ее реализации.

"Нам нужно понимать, что предложения - они ведь не закончатся сегодняшними решениями, поэтому этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе. С учетом инициатив наших граждан, с учетом [того], как будет развиваться наша страна, вносить в программу наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на те вызовы, с которыми сталкивается страна и весь мир", - сказал Медведев.

По словам Медведева, огромное количество идей поступило от общественных организаций из всех регионов России по итогам дискуссий в штабах общественной поддержки и по итогам встреч с людьми кандидатов от партии, включая лидеров списка. "Этих встреч было немало, и они, естественно, еще будут", - отметил он.

Председатель партии сообщил, что состоялось около двух десятков стратегических сессий, на которых обсуждались конкретные направления работы. "Программная комиссия партии "Единая Россия" детально проанализировала эти предложения, выделены проблемы, которые необходимо отразить в предвыборных документах региональных и местных отделений партии. Ну, и мы сформулировали наши задачи в "народной программе", с которой идем на выборы депутатов Государственной думы. Действительно, этот документ рассчитан на пять лет, в нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны их выполнить максимально четко и в полном объеме", - подчеркнул Медведев.

Ответственность партии

Он подчеркнул, что партия берет на себя ответственность за реализацию конкретных мер из ее предвыборной программы.

"Хочу подчеркнуть: когда смотришь тот проект программы, который есть сейчас, понимаешь, что это очень большая, серьезная работа. Это не набор лозунгов, там абсолютно конкретные вещи, причем они рождались на наших глазах: во время встреч, обсуждений, были поддержаны на высшем уровне. Но самое главное, что мы берем на себя ответственность за исполнение этих обязательств", - сказал Медведев.

Медведев добавил, что у партийной программы коллективный автор - российский народ. "Еще на этапе предварительного голосования наши кандидаты начали лично беседовать с людьми, погружались в проблемы, обсуждали, что именно должно войти в документ. Этот живой, активный разговор был исключительно полезен и, собственно, в рамках этого живого разговора и возникла ткань программы", - сказал он.