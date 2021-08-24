Медведев заявил, что единороссам "не стыдно смотреть в глаза людям"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" в целом успешно реализовала предыдущую предвыборную программу, поэтому партии "не стыдно смотреть в глаза людям". Об этом во вторник заявил председатель единороссов Дмитрий Медведев на втором этапе съезда партии.

"Уважаемые коллеги, нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку тот документ (программа партии), который у нас действовал предыдущие пять лет, мы с вами в целом вполне успешно выполнили", - сказал Медведев.

Несмотря на наличие определенных проблем, признал председатель партии, выполнение предвыборной программы было основой законодательной работы фракций единороссов на всех уровнях представительной власти - от Госдумы до муниципалитетов. "И только что эта работа получила высочайшую оценку из уст президента, особенно в очень сложный пандемийный период", - отметил он.

Таких результатов, считает Медведев, удалось добиться в том числе потому, что единороссы контролировали исполнение своих обещаний. "Постоянно работала программная комиссия, была непрерывная обратная связь, которую мы получали от граждан и от экспертов. Я думаю, что так же последовательно и ответственно мы должны с вами будем воплощать в жизнь и новую программу", - заключил председатель "Единой России".