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Инициативы Путина на съезде "Единой России" интегрируют в программу партии

Председатель партии Дмитрий Медведев предложил дать поручение программной комиссии доработать документ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Инициативы, с которыми выступил президент РФ Владимир Путин на втором этапе предвыборного съезда "Единой России" во вторник, будут интегрированы в предвыборную программу партии. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, представляя на съезде единороссов проект предвыборной программы.

"Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей", - напомнил Медведев. "Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу", - подчеркнул он.

В этой связи Медведев предложил дать поручение программной комиссии доработать документ, приняв на съезде "программу в целом и интегрировать туда новые предложения президента". "Я думаю, это можно сделать достаточно быстро и обозначив все приоритеты", - уточнил председатель единороссов.

Выступая на съезде, Путин выступил с рядом инициатив, в том числе в части пенсионного обеспечения, гарантии социальных выплат, развития авиастроения и так далее.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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