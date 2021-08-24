Суд признал законным отказ зарегистрировать москвича Романа Юнемана на выборы в Госдуму

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы москвича Романа Юнемана. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы суда Валерий Лазарев.

"Мосгорсуд рассмотрел иск Романа Юнемана к избирательной комиссии из-за отказа в регистрации. Ему было отказано в удовлетворении его требований", - сказал Лазарев.

13 августа окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу № 210 в Москве отказала самовыдвиженцу в депутаты Госдумы Роману Юнеману в регистрации на выборах из-за нарушений при изготовлении и заполнении подписных листов, а также недействительности почти 11% поданных подписей.

Окружная комиссия обращалась также в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана. По результатам проверки было установлено, что кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Также подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных. Юнеман с таким решением не согласился и подал иск в Мосгорсуд с требованием его отмены.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначены на единый день голосования - 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.