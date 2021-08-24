Шойгу назвал наркотрафик и обстановку с беженцами одними из главных угроз для РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает одними из главных угроз для России на фоне ситуации с Афганистаном большое количество оставшегося в стране оружия, наркотрафик и обстановку с беженцами.

"Главная угроза в том, что талибам [представители запрещенного в РФ движения "Талибан"] осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни. <…> А дальше это вопросы, связанные с беженцами", - сказал Шойгу журналистам после съезда партии "Единая Россия".

"Что такое ПЗРК? Представьте себе, он появится где-то - не дай бог, конечно - в Европе. Никто это не контролирует и контролировать не может", - отметил глава Минобороны.

По его словам, еще одной угрозой для РФ является наркотрафик. Министр сообщил, что 93% мирового героина производится в Афганистане и надежды, что со входом альянса в Афганистан, там будет установлен контроль, не оправлялись - количество плантаций увеличилось в сто раз. "Это, конечно, серьезная угроза", - подчеркнул он.

Глава военного ведомства также выразил надежду, что в стране появится власть, которая будет учитывать интересы нацменьшинств.