Новые выплаты и уроки Афганистана. О чем Путин говорил на съезде "Единой России"

Единовременные выплаты в 2021 году, помимо военнослужащих и пенсионеров, получат сотрудники правоохранительных органов и курсанты военных училищ. В будущем пенсии и денежное довольствие необходимо проиндексировать выше уровня инфляции, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

Выступая на втором этапе съезда "Единой России", глава государства во многом развил тезисы, обозначенные на встрече с партийцами в минувшее воскресенье, но выступил и с новыми инициативами, включая новую программу расселения аварийного жилья. Он также призвал извлечь уроки из ситуации с лесными пожарами этого лета и заверил, что Москва не планирует втягиваться в конфликт "всех против всех" в Афганистане.

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления президента.

О выплатах

Единовременные выплаты военным, анонсированные Путиным в воскресенье, будут фиксированными - 15 тыс. рублей: "Уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация - это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах, извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане".

Кроме того, эти выплаты распространят на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Об индексации пенсий

В 2022 году пенсии россиян проиндексируют выше уровня инфляции, как и предполагалось еще несколько лет назад. Аналогичный механизм необходимо распространить на денежное довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов: "Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах".

Кроме того, надлежит устранить "определенную диспропорцию" в уровне доходов военных и силовиков: "Здесь, безусловно должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию".

О защите социальных выплат

Защита социальных выплат от автоматического списания должна быть прописана законодательно: "Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы".

Уже списанные банковскими организациями средства необходимо вернуть гражданам: "Это их законные деньги. С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко".

О развитии экономики и трудоустройстве

Благодаря восстановлению экономики у государства есть возможность дополнительно поддержать "тех, кто в первую очередь нуждается в защите <...>: детей, многодетные семьи, пенсионеров". Однако правительство должно добиться того, чтобы рост экономики приобрел "устойчивый, качественный и долгосрочный характер", а значит, "запускать масштабные проекты развития".

Особое внимание необходимо уделять трудоустройству россиян, включая молодежь и людей с ограниченными возможностями здоровья: "Сейчас уровень безработицы в России - около 5%, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко, ни холодно, все равно, что мы рассуждаем на эту тему".

Об аварийном жилье

В России необходимо запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2021 года (сейчас - на 2017 год), это в общей сложности более 11 млн кв. м. "В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета".

О развитии авиации

В ближайшее время будет запущена масштабная программа развития авиации за счет отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на нее направят 340 млрд рублей.

О борьбе с лесными пожарами

Из ситуации с лесными пожарами в 2021 году нужно "извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны". Регионы, в частности, дополнительно получат на эти цели еще 24 млрд рублей.

Об Афганистане

Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не планирует никакого вмешательства: "Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех".

У Советского Союза был свой "опыт пребывания в этой стране": "Мы извлекли необходимые уроки".

Вместе с тем в сложившейся ситуации существуют реальные угрозы для самой России: "Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах <...> Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан".

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