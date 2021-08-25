Лавров в Вене обсудит с канцлером и главой МИД Австрии торговлю и международные проблемы

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начнет рабочую программу своего двухдневного визита в Вену. Столица Австрии станет вторым пунктом европейского турне Лаврова, который ранее посетил Венгрию, а затем отправится в Италию.

Как сообщили в МИД РФ, Лаврову в Вене предстоят переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем и главой МИД страны Александером Шалленбергом. Кроме того, российский министр встретится с активом и участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", а также с представителями австрийских деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками. Намечено посещение штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава российского МИД возложит венок к мемориалу советскому воину-освободителю на площади Вены Шварценбергплатц. В российском МИД в преддверии визита Лаврова напомнили, что в Австрии находится 217 советских воинских захоронений, где покоятся около 87 тыс. красноармейцев, узников концлагерей и жертв принудительного труда.

Возвращение контактов в очный формат

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя визит Лаврова, проинформировала, что на переговорах в Вене предполагается обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в частности перспективы и основные направления развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных, межобщественных связей с акцентом на реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также наиболее актуальные темы международной повестки дня.

В целом же в Москве отмечают поступательное развитие российско-австрийского диалога, несмотря на связанные с пандемией ограничения. Так, президент России Владимир Путин и Курц в 2021 году неоднократно общались по телефону, австрийский канцлер принял участие в формате видеоконференции в XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

"Постепенно контакты на различных уровнях возвращаются в очный формат с прицелом на восстановление в полном объеме межпарламентских, межведомственных и межрегиональных связей, - говорится в сообщении МИД РФ. - На осень запланирована встреча представителей ряда российских и австрийских регионов в Зальцбурге. Ожидается австрийская делегация на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре".

Пандемия и восстановление поездок

Одной из тем переговоров Лаврова в Вене может стать создание условий для взаимных туристических поездок на фоне продолжающейся пандемии. Здесь камнем преткновения является вакцинный вопрос. Власти Австрии высказывали заинтересованность в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и вели переговоры с РФ о закупке 1 млн доз препарата, которые, по словам Курца, даже были завершены. Однако в Вене решили подождать одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA), которое на данный момент не получено.

В связи с этим, несмотря на возобновленное с 15 августа разрешение въезжать в Австрию россиянам с любыми целями, включая туризм, остается необходимым прохождение 10-дневного карантина. Избежать его могут лишь обладатели сертификатов вакцинации одобренными Веной препаратами, среди которых нет российских.

Акцент на торгово-экономические связи

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество будет в фокусе контактов Лаврова в Вене, сообщили в МИД РФ. Там подчеркнули, что вызванный эпидемией COVID-19 спад деловой кооперации преодолен. "По состоянию на 1 января 2021 года общий объем накопленных российских инвестиций в экономике Австрии составил $29,3 млрд, австрийских в экономике России - $5,9 млрд", - констатировали в МИД РФ.

На территории России зарегистрировано порядка 1 500 австрийских компаний, в Австрии же работают более 500 предприятий с российским участием. Действуют различные двусторонние диалоговые форматы, призванные способствовать деловой кооперации стран. "На 21 октября 2021 года в Вене намечена сессия Смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также заседание Российско-австрийского делового совета - ключевой площадки для диалога предпринимателей двух стран", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Разговор об Афганистане и Белоруссии

Нет сомнений, что на переговорах будет затронута тема Афганистана. По замечанию постпреда России при ЕС Владимира Чижова, Австрия принадлежит к государствам, которые относятся к теме мигрантов "с большим подозрением". Вена в кооперации с рядом стран направила в Еврокомиссию письмо с призывом не останавливать принудительную высылку из ЕС отдельных граждан Афганистана. По мнению властей страны, переход под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ) части афганской территории еще не означает, что эта страна стала опасной.

На встречах Лаврова в Австрии можно ожидать обсуждения подходов Москвы и Вены к сложившейся в Афганистане ситуации и возможным вызовам международной безопасности.

Вероятно, собеседники также обсудят тему Белоруссии. Шалленберг накануне визита Лаврова заявил, что Вена считает необходимым введение новых санкций ЕС в отношении Минска. В Австрии связывают эти шаги с утверждениями о нелегальной миграции из Азии и Африки с территории Белоруссии.

Другим важным направлением внешнеполитической повестки переговоров станут отношения Москвы и Брюсселя. В Вене сразу после встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве заявила о необходимости диалога ЕС и России. "Я думаю, что это укрепило бы Евросоюз, если у ЕС как у единого целого будет формат диалога с Россией", - заявил тогда Курц, добавив, что считает возможным организовать такие контакты в виде саммита ЕС - Россия или в каком-либо другом формате.

Реализация гуманитарных проектов

"В период карантинных ограничений удалось сохранить высокую интенсивность культурно-гуманитарных связей. Локомотивом на этом направлении выступил учрежденный президентами России и Австрии в 2019 году российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог", - сообщили в МИД РФ. - На этой платформе проведен целый ряд разноплановых онлайн-мероприятий: от образовательных лекций, мастер-классов и вебинаров для российских студентов и широкой аудитории до экспертных консультаций по широкому кругу вопросов".

В июле в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи форумом была организована очная конференция по проблемам генетики с участием ведущих специалистов из России, Австрии и других европейских стран. "Постепенно переходит в стадию практической реализации программа российско-австрийского Года литературы и театра 2021-2022", - отметили в МИД РФ.