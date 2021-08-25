Свыше 3,8 тыс. человек проголосуют досрочно на выборах главы Хабаровского края и в Госдуму

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Хабаровского края, а также на выборах депутатов Госдумы, пройдет в 13 районах. Свои голоса за кандидатов смогут отдать 3,8 тыс. человек, сообщил ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Оярс Машков.

"Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных местностях пройдет в 13 районах, участие в нем примут более 3,8 тыс. человек. Это работники метеостанций, предприятий горной промышленности, рыбной промышленности и лесозаготовки, оленеводы, жители отдаленных поселений", - сказал Машков.

Досрочное голосование начнется в конце августа и продлится до 16 сентября. До части избирателей придется добираться на лодках, суднах на воздушной подушке, вездеходах, автомобилях повышенной проходимости, а также вертолетом. Так, 30 августа вертолет из Хабаровска полетит в район Полины Осипенко, после нескольких дней работы там - в Тугуро-Чумиканский район, затем в Аяно-Майский. Из Охотска на самом севере региона вертолет отправится по Охотскому району. "На борту помимо членов участковой избирательной комиссии будет находится провожатый, который будет общаться с представителями оленеводческих бригад по радиосвязи, и укажет места, где можно приземлиться в непосредственной близости от мест стоянок", - сказал Машков. В целом на досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях направят свыше 20 млн рублей.

Досрочное голосование также организуют на судах, которые в дни выборов будут находиться в плавании. Будет открыто около десятка таких участков по краю.

В единый день голосования 19 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления, жители региона будут выбирать депутатов Государственной и краевой дум, а также губернатора края.