На выборах 2021 года конкурс составляет более 13 человек на мандат

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала странным тезис о меньшем количестве кандидатов по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, отметив, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек.

"Мы с вами сравниваем прошлую кампанию 2016 года, и наши оппоненты, цель которых снести выборы, тоже сравнивают. Только у них другой ракурс. Тезис прозвучал о меньшем количестве кандидатов по сравнению с 2016 годом, он довольно странный", - сказала Памфилова.

По ее словам, сейчас "конкурс более 13 человек на мандат в среднем по всем видам выборов". "Что касается выбытия кандидатов. У нас ведь действительно серьезно изменилось законодательство, у нас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. И сами партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или иное требование не могут выполнить, сами забирают документы и снимаются с выборов", - уточнила глава ЦИК.

"Все это приписывают, что ЦИК и комиссии снимают с выборов. Это не так. На данный момент у нас три четверти кандидатов выбыли из списков по инициативе самих партий и кандидатов, по нашим предварительным данным", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, "на каждый сомнительный тезис ЦИК даст четкую и достоверную информацию". "Глотать это не будем, игнорировать это не будем. Как я и говорила, будем отвечать, будем отслеживать", - добавила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.