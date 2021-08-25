ЦИК передаст СПЧ и омбудсменам аккаунты для наблюдения на портале с трансляцией с участков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление, согласно которому аккаунты для наблюдения на портале с видеотрансляцией с избирательных участков на выборах в сентябре будут переданы Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также уполномоченным по правам человека в РФ и в регионах.

"Предлагается дополнить перечень тех, кто имеет доступ к служебному порталу, и включить в него СПЧ, а также уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Они обратились с просьбой к Элле Александровне [Памфиловой]. Мне кажется, что эту просьбу надо поддержать", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, Общественной палате РФ предлагается неограниченное количество аккаунтов для наблюдения за голосованием, а политическим партиям - не менее пяти на каждую.

Центризбирком 18 августа подписал соглашение о взаимодействии на выборах в сентябре с СПЧ и с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Как отмечала Памфилова, комиссия намерена дать индивидуальный аккаунт для наблюдения на портале с видеотрансляцией с участков как СПЧ, так и институту уполномоченного по правам человека на федеральном и региональном уровнях.

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Зампред ЦИК Николай Булаев ранее сообщал, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.