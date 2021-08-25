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Захарова заявила, что РФ осуждает недавние инциденты с осквернением мемориалов в Молдавии

Официальный представитель МИД указала, что 21 августа возле села Корпач был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Москва решительно осуждает недавние акты вандализма в отношении посвященных периоду Великой Отечественной войны памятников в Молдавии накануне отмечаемой 24 августа в республике годовщины освобождения страны от фашизма. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Дипломат указала, в частности, что 21 августа возле села Корпач Единецкого района Молдавии был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. "Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников, - обратила внимание Захарова. - 23 августа в Кишиневе неизвестными была осквернена памятная надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет", признанная муниципальными властями молдавской столицы памятником истории".

"Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 года об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Как отметила дипломат, российская сторона ожидает, что "упомянутые объекты будут оперативно приведены в надлежащий вид".

Теги
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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