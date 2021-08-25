Кандидаты в депутаты от "Единой России" проводят встречи с избирателями в Приднестровье

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" прибыли в Приднестровье, где проводят встречи с избирателями. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский после прошедшей в среду встречи с российской делегацией, в ходе которой обсуждалась подготовка к предстоящему голосованию. В ее составе депутаты Госдумы Артем Туров и Сергей Чижов, председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева, заместитель председателя Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской областной думы Андрей Климентов.

"Запланированы встречи с приднестровскими избирателями, в том числе с трудовыми коллективами ряда предприятий", - приводит пресс-служба слова лидера Тирасполя. Он подчеркнул, что проживающие в районе россияне всегда были активны на российских выборах. На прошлой неделе партия "Единая Россия" открыла пункты приема наказов избирателей во всех городах республики. Это, по словам лидера Тирасполя, позволило собрать объемный пакет наказов, обращений, предложений, анализ которых позволит сформировать общую картину запросов соотечественников, чтобы парламентарии в дальнейшем могли использовать ее в качестве "дорожной карты".

На предстоящих выборах в Госдуму Приднестровье увеличило число избирательных участков для проживающих в регионе российских граждан: их будет на пять больше - всего 27. Из них 12 - в городе Тирасполь, шесть - в городе Бендеры, по два участка в городах Дубоссары и Рыбница и по одному в Слободзее, Григориополе, Каменке и Днестровске. Еще один участок откроют в поселке Красное. В голосовании на выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра приняли участие 55,6 тыс. избирателей. При этом для граждан России, проживающих на правом берегу, были открыты три участка для голосования. По данным российского посольства, всего в Молдавии вместе с приднестровским регионом проживают около 215 тыс. граждан РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.