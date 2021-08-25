Песков заявил, что безопасность россиян в Афганистане остается приоритетом для Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия будет делать все необходимое для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Афганистане. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обеспечении в республике безопасности граждан РФ после 31 августа, которое сейчас заявлено талибами (запрещенная в России террористическая организация) в качестве крайнего срока эвакуации.

"Безопасность россиян остается безусловным приоритетом, и для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны представителей движения "Исламское государство" (запрещено в РФ).

"Что касается [обеспокоенности по поводу] терактов, можно констатировать лишь одно: на территории Афганистана, помимо талибов, находятся также еще и игиловцы. Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия сохраняет обеспокоенность крайне напряженной ситуацией с эвакуацией странами Запада граждан из Афганистана и отслеживает ее самым тщательным образом.

"Мы видели информацию, что сами талибы в качестве крайнего срока установили якобы 31 августа, знаем, что эта тема обсуждалась вчера на внеочередном экстренном саммите "семерки", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Ситуация развивается, время поджимает, ситуация остается крайне напряженной, мы по-прежнему самым тщательным образом ее отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность".

При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках эвакуации силами российского оборонного ведомства граждан РФ, ОДКБ и Украины из Афганистана, о которой было объявлено в среду.

Комментируя появившееся в СМИ письмо афганских выпускников российских военных училищ с просьбой вывезти их из страны, Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все просьбы о вывозе граждан из Афганистана.

"Мы фиксируем все обращения, эта информация у нас анализируется, большего мне сказать сейчас нечего, - отметил представитель Кремля. - Эта ситуация непростая. Вряд ли ее можно в деталях обсуждать в таком мегафонном формате".