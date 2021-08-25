Песков: в Кремле оценивают губернаторов по их усилиям по комплексному развитию регионов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кремль оценивает эффективность работы губернаторов в первую очередь по их усилиям по комплексному социально-экономическому развитию регионов и по тому, как они решают актуальные проблемы. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле оценивают прежде всего эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, за нахождение ответов на те вызовы, которые также возникают. Многие регионы в этом году сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями - с засухой, наводнениями, с подтоплениями. Вот это главная оценка", - сказал Песков.

Журналисты задали вопрос, как в Кремле оценивают, в том числе, эффективность работы губернаторов как лидеров партийных списков "Единой России". "Что касается партии власти, она никогда не занималась популизмом. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит. Разные бывают периоды с рейтингами, главное, конечно, это общая картина, общий результат", - резюмировал Песков.

24 августа состоялся второй этап съезда "Единой России", на котором была утверждена предвыборная партийная программа. На мероприятии выступил президент России Владимир Путин.