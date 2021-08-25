Песков: РФ готова разъяснять заблуждения, которым предается ряд стран в отношении Крыма

"Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", - сказал представитель Кремля.

Комментируя прошедший накануне в Киеве форум "Крымская платформа", пресс-секретарь отметил, что "это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения". "Хотя даже этот декларативный характер носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется, и конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем", - добавил Песков.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". 21 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".