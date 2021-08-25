Путин 25 августа проведет три международных телефонных разговора

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет три важных международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня запланирован важный международный телефонный разговор, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал он, добавив, что вечером российский лидер продолжит телефонные международные контакты. "Два разговора запланировано", - уточнил пресс-секретарь.

Также, как сообщалось ранее, в среду Путин будет заниматься вопросами общего образования, он проведет заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов РФ в сфере общего образования. По словам Пескова, ожидаются доклады губернатора Кировской области и председателя комиссии Госсовета по образованию Игоря Васильева, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, руководителя центра "Сириус" и сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елены Шмелевой, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и победителя конкурса "Учитель года - 2018" Алихана Динаева.

Перед заседанием президент в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности: учителями, преподавателями, студентами, учениками и их родителями. "Обещает быть очень интересной и насыщенной беседа", - заметил Песков.

В этот день глава государства работает в Ново-Огарево.