Лавров заявил, что Россия и Австрия заинтересованы в сохранении диалога

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Главы МИД России и Австрии Сергей Лавров и Александер Шалленберг отметили взаимный интерес двух стран к продолжению диалога.

Австрийский министр в начале переговоров в расширенном формате со своим российским коллегой заявил, что на встрече предстоит обсудить широкий круг тем. "Самое главное - это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения", - подчеркнул он.

В свою очередь Лавров отметил, что Москва разделяет интерес Вены в продолжении диалога. "Мы, конечно же, разделяем вашу заинтересованность в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался. У нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей", - сказал министр.

"Действительно, предыдущий двусторонний визит министра иностранных дел России в Австрию состоялся 12 лет назад. Но эти 12 лет прошли не без других событий, которые позволили нам регулярно быть в австрийской столице и в рамках визитов нашего президента, и в рамках многочисленных международных мероприятий, в том числе переговоров по иранской ядерной программе", - добавил он.

Лавров находится с официальным визитом в Вене 25-26 августа. До этого министры провели встречу в формате "тет-а-тет".

Как сообщили в МИД РФ накануне визита, Лавров планирует обсудить в Вене ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в частности торгово-экономические связи России и Австрии, а также международную проблематику.